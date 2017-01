Deve scontare 10 anni in Austria: trovato per caso a Milano

Era in Italia da tempo ma aveva subìto una condanna a dieci anni in Austria per una serie di rapine insieme ad altri complici. Per puro caso è stato trovato a Milano, durante un controllo casuale nella serata di domenica 22 gennaio, ed è stato arrestato in seguito alla verifica, perché inizialmente aveva fornito un alias "pulito":

Gli agenti - di pattuglia in zona Lorenteggio - si sono insospettiti notando una Bmw Serie 5 con targa bulgara parcheggiata all'angolo tra via degli Apuli e via Odazio, con cinque persone a bordo. Li hanno quindi controllati. Si trattava di romeni dai 20 ai 40 anni. Più o meno tutti hanno riferito di essere effettivamente domiciliati in via Inganni. Due di loro sono risultati incensurati, due con precedenti di non grande conto e l'ultimo, un 26enne, con il mandato d'arresto europeo emesso soltanto il 20 gennaio.

L'uomo è stato portato al carcere di San Vittore e verrà estradato. E' sicuramente in Italia dal 2012, anno dell'emissione della sua carta d'identità, e risiede a Milano in piazzale Selinunte (San Siro).