Milano, reagisce a rapina e viene accoltellato più volte: grave un uomo, arrestato un 38enne

È stato individuato e arrestato l’uomo che venerdì pomeriggio avrebbe colpito con diverse coltellate un marocchino di trentuno anni in corso Lodi, all’altezza del passante ferroviario di Porta Romana. Si tratta, secondo quanto reso noto dalla polizia, di un connazionale di trentotto anni, che si sarebbe scagliato contro la vittima per rapinarlo.

Il ferito, stando a quanto finora ricostruito dalla Questura, era stato scippato dall’aggressore, che gli aveva portato via la collanina e alcuni soldi in contanti. La sua reazione - ha colpito con alcuni pugni in testa il trentottenne - avrebbe a sua volta scatenato la furia del rapinatore, che si è avventato contro il trentunenne colpendolo con coltellate all’addome e al braccio.

Entrambi erano poi stati trasportati al Fatebenefratelli: in condizioni gravi l’accoltellato - che è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico -, e con ferite più lievi l’aggressore.

Proprio in ospedale, nonostante il più grande dei due avesse raccontato di essere stato aggredito da alcuni sconosciuti senza motivo, i poliziotti sono riusciti a ricomporre il puzzle e ad incastrare il trentottenne.

L’uomo si trova ora nel carcere di San Vittore e deve rispondere delle accuse di rapina e tentato omicidio.