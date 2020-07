Assalti in banca e nei centri scommesse: blitz all'alba dei carabinieri, arrestate dieci persone

Assalti in banca, nei centri scommesse, nei compro oro e poi estorsioni ai commercianti. E per i presunti responsabili sono scattate le manette, arrestati dai carabinieri della compagnia di Corsico nella mattinata di lunedì 13 in seguito a una misura cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Milano.

Nei guai dieci persone, tutti italiani, tutti residenti nel quartiere di edilizia popolare "Lavagna" di Corsico. Per loro le accuse, a vario titolo, sono rapina aggravata, detenzione e porto di armi clandestine, tentata estorsione, ricettazione, lesioni aggravate e furto.

I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Corsico sono arrivati a loro analizzando i colpi messi a segno tra settembre e novembre 2019.