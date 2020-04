Milano, vede i carabinieri e corre a nascondere la borsa gialla: c'erano 200mila euro di shaboo

Quando ha visto transitare la pattuglia dei carabinieri a velocità ridotta lungo la via, ha corso verso l'androne di un palazzo in via Tartini, zona Dergano a Milano, e si è chiuso dentro. Il suo gesto repentino, com'era ovvio, non è passato inavvertito ai militari della Compagnia Duomo, impegnati nei controlli notturni di routine tra domenica e lunedì.

L'uomo, che aveva provato ad andare su per le scale, è stato così raggiunto abbastanza in fretta dai carabinieri. Si tratta di un filippino di 39 anni, con precedenti penali. Durante la perquisizione personale è saltato fuori che in tasca aveva una bustina con dello shaboo e varie banconote di piccolo taglio.

La borsa gialla con quasi mezzo chilo di shaboo

I militari sono stati poi lesti nel ricordare che, quando era in strada, l'asiatico portava con sé una borsa di stoffa gialla che sembrava sparita. È così che, con l'ausilio di altri uomini del Nucleo Radiomobile, sono riusciti a trovarla all'interno di una botola condominiale.

Custodiva 12 involucri con dello shaboo, per un peso totale di 400 grammi. Una quantità enorme se si considera che da un solo grammo si possono ricavare una decina di dosi. E che ogni dose venduta al dettaglio oscilla tra i 40 e i 50 euro. Vuol dire che 400 grammi venduti alla spicciola possono fruttare fino a 200mila euro. Nella sua abitazione, perquisita subito dopo, aveva 1.300 euro e vario materiale per il confezionamento dello stupefacente in cristalli.

L'uomo, portato in carcere a San Vittore, è uno specialista nello spaccio di shaboo, una droga molto diffusa tra i filippini. Basti pensare che meno di un anno fa, a maggio del 2019, era stato arrestato dalla polizia per lo stesso tipo di reato. Insomma, il classico lupo che perde il pelo ma non il vizio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La droga sequestrata: foto