Melzo, trovato con 5mila euro di erba in casa: giovane arrestato dai carabinieri

Aveva in casa marijuana per 5mila euro e 700 euro in contanti. E per lui sono scattate le manette, arrestato dai carabinieri con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È successo nella notte tra domenica e lunedì a Melzo (hinterland Est di Milano), nei guai un ragazzo di 25 anni.

Tutto è iniziato con un blitz a sorpresa. I militari della compagnia di Cassano d'Adda, come riportato in una nota, avevano ricevuto una soffiata relativa all'attività di spaccio del 25enne (incensurato). E quindi hanno messo a segno una perquisizione d'iniziativa a casa del giovane.

Al momento del blitz è stato trovato insieme a tre ragazzi ai quali, secondo i militari, il 25enne avrebbe venduto alcuni grammi di marijuana. Perquisendo l'abitazione hanno trovato 500 grammi di erba, oltre al materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione e 700 euro; denaro che secondo i detective sarebbe provento dell'attività illecita.

Al termine dell'operazione il giovane è stato tratto in arresto mentre i tre che erano a casa sua sono stati segnalati alla prefettura di Milano come assuntori di stupefacenti. Il 25enne è stato processato per direttissima nella mattinata di lunedì 6 luglio, per lui sono scattati gli arresti domiciliari.