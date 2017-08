Una 'soffiata' incastra due narcos a Cologno Monzese: sequestrati quasi 13 chili di hashish

Una 'soffiata' da verificare si è trasformata in un doppio arresto e un maxi sequestro di hashish - oltre 12 chili - alle porte di Milano. Succede tra Cologno Monzese e Vimodrone, nella giornata di mercoledì. Ad eseguire le indagini sono gli uomini della Sesta Sezione, criminalità diffusa, della Squadra Mobile di via Fatebenefratelli, diretti da Lorenzo Bucossi.

Pedinamento e arresto a Cologno

Le informazioni in mano agli agenti riferivano di uno straniero che girava in scooter o auto e specificavano un numero di targa. Con questi dati in mano, gli agenti in borghese sono andati 'a caccia' del motorino sospetto: un Honda Sh. Una volta individuato, hanno pedinato per un po' il ragazzo alla guida fino al parcheggio di un supermercato in via Luigi Pirandello, a Cologno. Lì è salito a bordo di un'auto guidata da un complice. I due sono stati poi fermati poco dopo per un controllo, nei pressi di una strada senza uscita. Dopo un breve tentativo di fuga sedato, i poliziotti trovano nell'auto dei due spacciatori, forse due grossisti, 2,9 chili di hashish, divisa in 4 involucri.

Ciascuno di loro aveva in tasca delle chiavi e, benché ufficialmente residenti a Sesto e in provincia di Bergamo, i poliziotti riescono a ritrovare gli appartamenti in questione. Il primo era a pochi passi dal luogo dell'arresto, nella stessa via Pirandello. Tra l'abitazione e la cantina ci sono complessivamente 18 involucri di hashish e 4mila euro in contanti. Nella seconda abitazione, a Vimodrone, vengono trovati altri 5 chili di hashish nascosti in un armadio.

Gli arrestati sono entrambi marocchini e irregolari. Hanno 34 e 33 anni e sono pieni di precedenti penali. Sono accusati di detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti. La 'soffiata' era giusta: bingo.