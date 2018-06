Spaccia droga al parchetto, denunciato un pusher di 20 anni a Solaro

Quando hanno visto gli uomini dell'Arma in divisa si sono mostrati subito nervosi e hanno attirato su di sé tutti i sospetti dei carabinieri.

E' stato cosi' che a Solaro nella serata di sabato i carabinieri hanno denunciato a piede libero un ragazzo di 20 anni, brianzolo, residente a Limbiate, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e coltivazione di droga e segnalato alla prefettura un coetaneo milanese.

I controlli sono scattati all'interno del parchetto pubblico di via Giusti a Solaro: quando i militari, percependo la tensione dei ragazzi, hanno chiesto loro se detenessero qualcosa di illegale i due hanno tentennato ed è scattata la perquisizione.

Nelle tasche del 20enne sono state trovate quattro dosi di marijuana e in casa, a Limbiate, i carabinieri hanno scoperto altra droga e due piante di cannabis alte circa settanta centrimetri. Per il ragazzo è scattata una denuncia mentre per il giovane che era insieme a lui al parchetto, un ragazzo residente a Solaro, i militari hanno proceduto con una segnalazione come assuntore alla Prefettura perchè trovato in possesso di una modica quantità di droga per uso personale.

Per entrambi inoltre, in relazione all'ordinanza comunale anti-spaccio che punisce chiunque sia trovato a vendere o a fare uso di stupefacenti sul territorio di Solaro, è arrivata una multa di cinquecento euro.