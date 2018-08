Milano, in giro per la città con cocaina ed eroina in tasca: arrestato pusher 58enne

Un uomo di cinquantotto anni, cittadino italiano, è stato arrestato domenica sera dalla polizia con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli hanno agenti lo hanno fermato poco dopo le 20 in via della Senna, a Bruzzano, per un normale controllo. Dalla perquisizione, però, è emerso che l'uomo aveva qualcosa da nascondere. Nelle sue tasche, infatti, i poliziotti hanno trovato sei grammi di cocaina, già suddivisi in ventuno "palline" da vendere, e un grammo di eroina insieme a 430 euro in contanti.

Proprio i soldi e la divisione in dosi della droga, ha convinto la polizia che il 58enne avrebbe spacciato la droga. Così, per lui si sono aperte le porte del carcere.