Si nasconde nel condominio della ex e la aspetta, arrestato dai carabinieri

Perseguitava la sua ex compagna dal 2015, dopo la fine della loro storia d'amore. Sabato sera l'uomo, un italiano di 34 anni con precedenti, si è nascosto nel locale contatori dove vive la donna (una trentenne), poi le ha scritto alcuni messaggi chiedendole di rientrare rapidamente a casa.

La donna, intuendo di correre pericolo, ha telefonato ai carabinieri che hanno raggiunto lo stabile (a Marcallo con Casone) e arrestato lo stalker, portandolo a San Vittore. Non era la prima volta: il 34enne si era già contraddistinto in persecuzioni nei riguardi della ex con messaggi minacciosi ed appostamenti sotto casa.