Deve scontare 10 anni per bancarotta in Italia: era in "latitanza dorata" in Kenya

Da Clusone, dove abitava in via Taramelli, Stefano Poli (70 anni) era sparito all'inizio di febbraio del 2016, dopo che era diventata definitiva, per decisione della Cassazione, la condanna a dieci anni e nove mesi di reclusione per bancarotta fraudolenta e truffa aggravata, reati legati al fallimento della sua impresa Cos-Edil.

Poli era scappato in Kenya e si era stabilito nella località costiera di Kilifi, in una villa lussuosa nella quale si è via via costruito una "latitanza dorata", fatta di piscina, lauti pasti, vini costosi, personale di servizio, giardinieri, cene con molti ospiti e culminata con la partecipazione al pranzo annuale tra le eccellenze imprenditoriali italiane in Kenya.

La "catturandi" dei carabinieri si è messa sulle sue tracce nell'autunno del 2016, localizzandolo nel Paese africano. I militari, coordinati dal pm Chiara De Iorio, hanno diramato all'Interpol la richiesta d'intervento e gli atti processuali e, il 31 marzo 2017, Poli è stato arrestato dalla polizia kenyota nell'ambito di una operazione ad ampio spettro nella zona turistica del Paese; nella tarda mattinata del 5 aprile è stato estradato, accompagnato dal capo della polizia di Kilifi, ed è atterrato a Fiumicino. Nella villa sono stati trovati contanti in euro e in valuta locale per un valore complessivo di 13 mila euro, che sono stati sequestrati.

La condanna di Poli è dovuta ad un danno per bancarotta stimato in sei milioni e 650 mila euro, oltre all'evasione dell'Iva per sette milioni e 900 mila euro e a redditi non dichiarati per quindici milioni. L'uomo, comunque, ha anche precedenti per truffa, ricettazione e ricorso abusivo al credito e anche due procedimenti giudiziari tuttora aperti, uno per intralcio alla giustizia (avrebbe cercato di convincere alcuni testimoni a non dire il vero in tribunale) e uno per minacce (nei confronti di un creditore, se avesse deciso di agire in giudizio contro di lui).

Durante l'operazione di polizia, sono stati arrestati anche altri due italiani: si tratta di Mario Mele e di Alberto Fulvio Leone, anche loro estradati il 5 aprile in Italia.