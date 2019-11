Prende 10 bottiglie di alcolici e paga pochi euro di cibo: uomo arrestato al supermercato

Il cibo lo ha pagato. L'alcol, invece, ha cercato di farlo sparire. Un uomo di trentacinque anni, un cittadino italiano con precedenti, è stato arrestato giovedì sera a Gessate con l'accusa di furto aggravato dopo aver rubato dieci bottiglie di liquori e superalcolici in un supermercato.

Il 35enne, stando a quanto riferito dai militari, si è presentato alle casse con pochi euro di spesa e con il bottino - 170 euro di valore totale - nascosto in una borsa.

A fermarlo è stato l'addetto alla vigilanza, che lo aveva notato in giro tra le corsie e aveva capito il piano del ladro. Lo stesso addetto ha poi allertato i carabinieri della stazione di Gorgonzola, che sono intervenuti e hanno arrestato il 35enne. Processato per direttissima al tribunale di Milano, l'uomo è stato rimesso in libertà dopo la convalida dell'arresto.