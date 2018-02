Milano, tenta di rubare il furgone e picchia il proprietario che cerca di fermarlo: arrestato

Aveva in mano un paio di forbici e stava tentando di forzare la serratura di un furgone, ma è stato sorpreso dal proprietario del mezzo, un cittadino egiziano, e poi dai carabinieri del nucleo radiomobile. È successo nel pomeriggio di venerdì 16 febbraio in via dei Ciclamini a Milano (zona Primaticcio); nei guai un cittadino italiano di 50 anni, pluripregiudicato.

Quando l'uomo ha capito di essere stato sorpreso si è avventato contro il proprietario del mezzo che ha tentato di fermarlo. Durante la zuffa il 50enne è riuscito a scappare.

Non è andato molto lontano: è stato fermato e arrestato dai militari del nucleo radiomobile di Milano. Nella mattinata di sabato è stato giudicato per direttissima dal tribunale di Milano. Il proprietario del mezzo è rimasto lievemente ferito a una mano, ma ha rifiutato i soccorsi del 118.