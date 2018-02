Sorpreso con mille euro in tasca e diverse dosi di cocaina: arrestato 22enne pregiudicato

Aveva mille euro in tasca e 20 grammi di droga, tra cui numerose di cocaina, nell'auto. A casa sua sono state trovate due piante di marijuana e sei proiettili. Per lui sono scattate le manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nei guai un cittadino italiano di 22 anni. È successo nella notte tra mercoledì e giovedì 15 febbraio in via Fontanelli a Milano.

Gli agenti del commissariato Comasina, come riportato in una nota della qestura di Milano, sono arrivati a lui durante una'attività di controllo disposta dal Questore vicino agli esercizi pubblici e le zone della città in cui si trovano 'piazze di spaccio'. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, è stato trovato con addosso una parte dei 20 grammi di stupefacenti, in larga parte cocaina già divisa in numerosi involucri pronti per lo spaccio e più di mille euro in banconote.

Durante la perquisizione all'interno della sua auto, parcheggiata poco distante, i poliziotti hanno trovato nel vano autoradio e nel cruscotto il resto della droga, oltre a sostanze da taglio, materiale per il confezionamento dello stupefacente e un bilancino di precisione. Secondo quanto reso noto dalla questura il giovane utilizzava il veicolo come "base" per preparare lo stupefacente.

Successivamente è stata passata al setaccio la sua abitazione dove sono state trovate due piante di marijuana, sistemate in una rudimentale serra, 5 proiettili di arma da fuoco ed uno di arma lunga.