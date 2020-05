Milano, nasconde la cocaina in un calzino nel bocchettone dell'aria condizionata in auto

Guidava e senza patente e con della cocaina in auto. Lunedì sera, in via Gramsci a Milano, la polizia di Stato ha arrestato un cittadino marocchino 43enne per detenzione e spaccio di stupefacenti e lo ha sanzionato per guida senza patente.

Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Lorenteggio, nel corso di un servizio finalizzato alla repressione dei fenomeni di criminalità diffusa, nei pressi di via Novara hanno incrociato un uomo alla guida di un’autovettura che procedeva a velocità sostenuta. Fermato per un controllo,nei pressi di un parcheggio in via Gramsci, l’uomo ha da subito mostrato nervosismo e i poliziotti hanno proceduto alla perquisizione personale e del veicolo.

All’interno del bocchettone d’areazione del veicolo l’uomo aveva nascosto un calzino con 39 dosi di cocaina del peso complessivo di circa 22 grammi, mentre nella tasca del pantalone aveva la somma di 300 euro in banconote di piccolo taglio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’uomo è stato dunque arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti e, inoltre, sanzionato ai sensi del Codice della Strada perché risultato non in possesso del titolo di guida, con conseguente fermo amministrativo dell’automobile.