Milano, uomo arrestato durante un controllo in strada: deve scontare oltre 4 anni di carcere

Quattro anni e sei mesi di carcere. Tanto è quanto deve scontare di reclusione un romeno di 44 anni arrestato dai carabinieri del Comando provinciale di Milano.

Il pregiudicato, stando a quanto riferito dell'Arma, è stato bloccato poco dopo il mezzogiorno di domenica in viale Cassala. A fermarlo durante un classico controllo stradale "d'iniziativa" sono stati gli uomini del Nucleo Radiomobile.

È risultato destinatario di un mandato di "Arresto Europeo" emesso il 29 ottobre 2018 dalla Corte d’Appello di Milano. La condanna era arrivata per associazione a delinquere dedita ai furti in appartamento. Per il quarantaquattrenne si sono aperte le porte del carcere di San Vittore.