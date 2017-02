Deve scontare 7 anni di carcere per omicidio stradale: da tempo viveva 'nascosto' a Milano

Doveva scontare sette anni di carcere per omicidio stradale. La condanna era arrivata in Moldavia nel 2002, dopo quattro anni di processo in seguito all'incidente, avvenuto nel '98 sulle strade del paese dell'ex Repubblica Sovietica. Da tempo viveva a Milano.

L'uomo, un moldavo di quarantadue anni, è stato arrestato martedì pomeriggio dai carabinieri di Milano. E' stato bloccato in viale Fulvio Testi. Sarà compito delle autorità concludere il processo di estradizione.