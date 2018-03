Oltre trenta rapine e furti in un mese, sgominata una banda: arrestate 7 persone

In poco più di un mese avrebbero messo a segno 2 rapine, 14 furti e altri 15 colpi alle colonnine delle stazioni di servizio. Quasi sempre a Milano, ma anche nelle province di Monza e Brianza, Bergamo, Brescia, Lodi e Varese. E per i presunti autori dei fatti sono scattate le manette, fermati dai carabinieri della compagnia di Cassano d'Adda.

Nei guai, come riportato in una nota diramata dal comando provinciale di Milano, 7 cittadini albanesi tra i 20 e i 26 anni. Nelle scorse ore i militari hanno dato esecuzione a un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura delle Repubblica di Milano.

I presunti malviventi sono ritenuti responsabili dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio e di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. "La misura — si legge in una nota diramata da via Moscova — giunge all’esito delle indagini, avviate nel gennaio scorso".