Furto in un hotel di Milano, ladro braccato a Malpensa: stava per partire per la Francia

Aveva un computer rubato nello zaino e stava per imbarcarsi su un volo diretto in Francia. È stato fermato e denunciato dalla polizia locale di Milano. È successo nella giornata di mercoledì 14 marzo, nei guai un cittadino francese di 26 anni, accusato di furto aggravato. La notizia è stata diramata con una nota da Piazza Beccaria.

Tutto è iniziato in un hotel nei pressi della Stazione Centrale, quando il giovane — secondo quanto ricostruito dai ghisa — si sarebbe impossessato di un computer che un altro ospite dell’hotel, un cittadino irlandese a Milano per un convegno, aveva lasciato in carica su un tavolino in un angolo della hall per recarsi al bar. Analizzando le immagini riprese dalle telecamere a circuito chiuso gli agenti dell'unità reati predatori sono arrivati al 26enne che, nel frattempo, aveva lasciato l'hotel. Intuendo che avrebbe lasciato il paese, i "ghisa" hanno avvisato la Polaria che ha dato l’allerta di ricerca del giovane francese in tutti gli aeroporti milanesi.

L'epilogo qualche ora dopo a Malpensa. Il giovane è stato denunciato dalla polizia locale per furto aggravato e il computer è stato restituito al legittimo proprietario che, oltre a recuperare un oggetto del valore di oltre duemila euro, ha ringraziato gli agenti perché è riuscito anche a tornare in possesso dell’importante presentazione che aveva in programma per il giorno dopo a Milano.