Asciutta dei Navigli, recuperati oltre 300 kg di fauna ittica

Navigli asciutti e 300 kg di pesce recuperati. È accaduto nel pomeriggio del 6 febbraio a Morimondo, in prossimità della conca Coronate, sul Naviglio Bereguardo. A gestire l'intervento di recupero della fauna ittica il Consorzio ET Villoresi, che gestisce i canali.

Nel frattempo sono in fase di allestimento sul Naviglio Grande i cantieri nei comuni coinvolti dalle opere di ripristino delle sponde e manutenzione straordinaria delle alzaie (interventi sono previsti ad Albairate, Bernate Ticino, Boffalora sopra Ticino, Cassinetta di Lugagnano, Cuggiono, Robecchetto con Induno e Robecco sul Naviglio). La spesa totale sarà di oltre 1,2 milioni di euro.

Asciutta anche in centro a Milano

Per consentire l’attuazione del piano degli interventi - spiega il Consorzio - si è dovuto ricorrere per forza di cose al regime totale dell’asciutta. Nel centro di Milano, in Darsena, grazie ad un’operazione di 'panconatura' in corrispondenza delle vecchie paratoie del Ticinello, il Consorzio ha invece mantenuto i livelli per limitare il più possibile l’impatto dell’asciutta, anche se nel mese di marzo – presumibilmente per circa tre settimane – il Consorzio si vedrà costretto, anche nell’area portuale, ad asciugare il Naviglio in modo pressoché totale per consentire la manutenzione straordinaria e le operazioni di pulizia. Per il Canale Villoresi invece l’asciutta totale scatterà dal prossimo 11 febbraio.