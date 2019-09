Asilo chiuso con catene per le bici perché i cancelli sono rotti: la denuncia dei residenti

"È da diversi giorni che, a seguito di una segnalazione dei cittadini, siamo venuti a conoscenza della rottura dei cancelli dell’asilo di via Rovetta. Per sopperire alla mancanza, attualmente vengono utilizzate delle catene per bici, violando ogni norma di sicurezza". Questa la denuncia diffusa su Facebook dal Comitato Quartiere Turro.

Richieste di riparazione inascoltate

"Ci siamo subito attivati per richiedere alle istituzioni la riparazione dei cancelli dell’asilo - continua il comitato -. Eravamo stati informati che era stato chiesto un intervento urgente degli uffici di MM, ma ad oggi la situazione è immutata. Ci siamo rivolti quindi anche all’assessore all’istruzione del comune di Milano per informarla della situazione senza però ricevere alcuna risposta".

Il comitato afferma di essere fiducioso e di voler continuare a sollecitare la riparazione dei cancelli. Nel caso però la situazione non venga risolta entro la fine di settembre verrà organizzato un sit-in di protesta davanti alla scuola, perché, "sulla sicurezza dei bimbi non è accettabile questa inerzia", come dichiara il Comitato.

A commentare la vicenta anche il presidente del Municipio 2, Samuele Piscina, affermando: "Più volte abbiamo evidenziato al Comune la situazione delle serrature dell'asilo di via Rovetta, come ci aveva segnalato il Comitato Quartiere Turro con in prima linea Marzia Berva ed Edoardo Solazzo. Purtroppo a oggi ancora nessuna risposta è arrivata dall'Assessore all'educazione Galiberti, ma noi non molliamo e continuiamo a sollecitare".