Sarcasmo su Whatsapp sulla direttrice della scuola: espulsa dalla materna la figlia di 4 anni

La figlia di 4 anni espulsa dalla scuola materna e il figlio di 2 anni cancellato dall'elenco dei futuri iscritti. Tutto per un commento giudicato eccessivo sulla chat di Whatsapp dei genitori della scuola stessa, situata nel centro di Milano. Il depennamento dei due bimbi è stato comunicato attraverso l'avvocato della scuola (una paritaria), con la formula del recesso per non avere rispettato alcuni articoli del contratto di iscrizione.

Ma cos'era successo? Come riferisce il Corriere, sulla chat dei genitori la mamma dei due bimbi si sarebbe lasciata andare a commenti sarcastici nei riguardi della direttrice didattica dell'istituto (pare che la frase incriminata fosse "Ma dai, chi vuoi che se la pigli..."). Commenti che sono però arrivati direttamente all'interessata, che non l'ha presa bene. Così, l'avvocato ha comunicato l'espulsione della figlia maggiore e l'esclusione dagli iscritti futuri del figlio minore "per tutelare l'onorabilità e l'immagine della coordinatrice".

La famiglia (che comunque frattnto ha iscritto la figlia ad un altro istituto) ha però reagito ritenendo il provvedimento ritorsivo e sproporzionato, oltretutto rivolto a una bambina di soli 4 anni. Il caso è finito all'ufficio scolastico regionale: se n'è interessato Daniele Belotti, neo deputato della Lega, che ha ricostruito tutta la vicenda e ha inviato una richiesta di chiarimenti sottolineando che la reazione della direttrice della scuola si è rivolta di fatto non contro la mamma autrice dei presunti commenti sulla chat, bensì sui figli minori incolpevoli.