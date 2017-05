L'asilo delle violenze: a picchiare i bambini erano due maestre

Non più una sola maestra ma due: si allarga l'inchiesta che ha coinvolto una scuola materna di Milano, dove secondo le indagini i bambini sarebbero stati pesantemente maltrattati con schiaffi, urla nelle orecchie, spintoni e anche trascinamenti per i piedi. Finora si era a conoscenza dell'indagine su una maestra e sulla dirigente scolastica dell'asilo.

Video | Le immagini che hanno incastrato le maestra

Ma l'avviso di chiusura delle indagini è stato notificato anche ad un'altra maestra, che avrebbe fatto sbattere la testa contro il muro ad un'alunna con un gesto volontario.

Per il momento questa seconda maestra è al lavoro. La prima maestra è stata invece già sospesa dall'insegnamento per un anno, in attesa del processo, mentre la dirigente è stata trasferita in un altro istituto. E' accusata di avere saputo degli abusi e di avere cercato di non fare trapelare nulla, invitando per esempio due dipendenti della scuola a non riferire alcunché all'esterno.

Il prossimo passaggio giudiziario è il rinvio a giudizio, che viene dato per scontato. I fatti sono corroborati da immagini, filmati e intercettazioni e risalgono al mese di febbraio del 2016.