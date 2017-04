Assalto ad supermercato a Milano, ma il colpo fallisce

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

"Milano, 10 aprile 2017. Fallito assalto ad un supermarket nel milanese. Questa notte, intorno all'1:00, ignoti hanno tentato di far saltare in aria attraverso l'utilizzo del gas la cassa continua di un supermercato in zona Inganni - Giambellino. La doppia segnalazione, di allarme furto è allarme gas, è pervenuta in tempo reale alla centrale operativa di Sicuritalia che ha provveduto ad attivare immediatamente i vigilantes di zona e le forze dell'ordine, che sono giunti sul posto dopo pochi minuti. Le prime verifiche effettuate dalla polizia in loco hanno confermato il fallimento del tentativo di furto, come dimostrato anche dalle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza esterne. Nella notte, inoltre, sono stati effettuati ulteriori rilievi da parte della polizia scientifica che ha accertato l'utilizzo del gas finalizzato a far saltare in aria la cassa".