Amianto, assolti ex manager Pirelli accusati delle morti: ricorso delle associazioni

"A nessuno degli imputati può essere ascritto di aver cagionato o contribuito a cagionare il formarsi della neoplasia". Queste le parole del giudice Annamaria Gatto sui motivi della sentenza con cui, nel dicembre 2016, ha assolto nove ex manager Pirelli imputati nel processo 'Pirelli bis' per 28 casi di operai morti o malati di mesotelioma, dopo aver lavorato negli stabilimenti milanesi dell'azienda automobilistica tra gli anni '70 e '80.

"L'inizio dell'induzione coincide con la prima esposizione" all'amianto, annota Gatto, e dato che "la latenza minima ha una durata stimabile, nel massimo, in 15 anni e che le esposizioni successive" non hanno "alcuna rilevanza" nemmeno nell'accelerare "il processo genetico del tumore", gli imputati sono stati assolti con formula piena.

Lo scorso dicembre le associazioni Comitato per la Difesa della Salute e nei Luoghi di Lavoro e nel Territorio, Medicina Democratica e Associazione Italiana Esposti Amianto, avevano protestato per il ritardo di circa due anni nel deposito delle motivazioni. Le stesse associazioni, in una nota, hanno annunciato il ricorso in appello.

Nel 2016 il pm Maurizio Ascione aveva chiesto condanne tra i quattro anni e mezzo e i nove anni di reclusione per i sei ex dirigenti Pirelli. L'accusa per loro era di omicidio colposo e lesioni gravissime. All'epoca della sentenza i familiari delle vittime avevano esposto in aula uno striscione con su scritto: “Gli operai sono stati uccisi due volte, dai padroni e dai giudici".