Saluto nazi al Cimitero Maggiore, tre assolti. Il giudice: "Restituire stendardo delle Waffen-Ss"

Identificati durante la commemorazione dei morti della Rsi il 24 aprile 2016 al Cimitero Maggiore di Milano, al Campo 10, tre imputati accusati di avere violato la legge Scelba sono stati assolti dal Tribunale di Milano per non avere commesso il fatto. E il giudice ha disposto che lo stendardo rievocativo (sequestrato agli imputati durante le indagini) venga restituito.

Secondo l'accusa, i tre scandirono tra l'altro "Sieg Heil" ("saluto alla vittoria"), uno slogan utilizzato negli anni '30 in Germania durante i raduni di massa del partito nazista. Ciò non è evidentemente bastato a condannare gli imputati per apologia del fascismo. Uno degli imputati, nell'aula di Tribunale, il 31enne Alessandro Botrè, aveva anche ammesso di essersi ispirato ai "valori del nazional-socialismo" mentre gli altri (la fidanzata 28enne Liliane Tami e il 45enne Alessio Polignano) avevano più genericamente parlato di un momento di raccoglimento al Cimitero per ricordare e salutare i caduti della Rsi.

Lo rende noto Saverio Ferrari, presidente dell'osservatorio democratico sulle nuove destre, dalla cui segnalazione era partita l'indagine. Secondo Ferrari, con la sentenza del Tribunale milanese (le cui motivazioni saranno presentate entro 40 giorni) si "legittima l'esposizione in pubblico delle insegne del nazional-socialismo".

Lo stendardo di cui il giudice ha disposto la restituzione, e che venne issato al Campo 10, è dell'associazione "combattenti 29esima divisione granatieri Waffen-Ss", che si richiama esplicitamente all'esercito nazista. Polignano, uno degli imputati, risulta essere il presidente della suddetta associazione.