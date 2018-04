Asta deserta per l'ultimo barcone galleggiante rimosso dal Naviglio: "Si cercano acquirenti"

Non è ancora chiaro che fine farà l'unico barcone ancora galleggiante rimosso dal Naviglio pavese a inizio gennaio 2018. L'imbarcazione, affidata, al consorzio Est Ticino-Villoresi era stata messa all'asta a marzo. Risultato? Nessuno era interessato al barcone che ospitava il bar "Le Scimmie".

L'imbarcazione — oltre 22 metri di lunghezza per poco meno di 5 di larghezza e 32 tonnellate, ormeggiata a Corsico — era stata messa all'asta a 20mila euro. Troppo? Forse. Per il momento, comunque, non è ancora chiaro quale sarà il suo futuro.

"Secondo l’iter previsto dalla legge, si apre ora una nuova fase esplorativa per l’individuazione di un acquirente con il quale avviare una trattativa privata", fa sapere il consorzio con una nota. Per presentare una nuova offerta c'è tempo fino alle 12 di venerdì 27 aprile 2018, qui tutti i dettagli.