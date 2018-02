All'asta i quattro barconi rimossi dal Naviglio Pavese

Saranno messi all’asta e venduti i quattro barconi rimossi dal Naviglio Pavese ad opera del Comune di Milano dopo un lungo iter giudiziario. L’amministrazione ha aperto una gara pubblica a offerta libera e raccoglierà le manifestazioni d’interesse fino al 9 marzo (entro le ore 12). I lotti saranno venduti ai concorrenti che avranno offerto il prezzo più alto.

I galleggianti in ferro e a fondo piatto erano adibiti ad attività di somministrazione e bar ed ora sono custoditi presso il "Parcheggio Trenno" di Atm in via Novara. Hanno tutti quasi la stessa dimensione: lunghi attorno ai 23 metri e larghi 4,50 metri.

I galleggianti saranno prelevati dagli assegnatari, dopo la stipula dell’atto di compravendita. Il Comune sarà sollevato da ogni responsabilità relativamente a tutte le operazioni di prelievo e trasporto del bene (costi compresi), che saranno a carico dell’acquirente. Per chi volesse partecipare, il bando è reperibile sul sito del Comune di Milano.