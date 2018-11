Half Marathon, tutti i mezzi di Atm deviati per la manifestazione

Puntuale come la half marathon, in programma a Milano domenica 25 novembre dalle 8.30 alle 12.30, arriva notizia delle deviazioni di mezzi pubblici Atm di superficie per consentire il passaggio dei concorrenti. Tutte le informazioni si trovano anche sul sito Atm alla pagina Info Traffico e sull’app mobile alla voce News. Di seguito l'elenco delle deviazioni linea per linea.

LINEA 1. Fa servizio tra Certosa FS e corso Sempione, poi devia fino a p.le Lagosta, passando in via Procaccini, Monumentale M5, via Ceresio, via Farini, p.le Maciachini, via Valassina, via Benefattori dell’Ospedale, v.le Ca’ Granda, v.le F. Testi, v.le Zara. Non passa in Turati M3, Montenapoleone M3, piazza della Scala, Repubblica M3. Tra Greco e Porta Venezia è attivo un collegamento bus.

LINEA 2. Fa servizio tra Negrelli e corso Colombo/Porta Genova M2, poi devia fino a piazza Tirana, passando in viale Coni Zugna, via Solari, piazza Napoli e via Giambellino. Non passa in via Farini, Cordusio M1, via Torino.

LINEA 3. Fa servizio tra Gratosoglio e piazza XXIV Maggio, poi devia fino a Lorenteggio, passando in viale Gorizia, via Vigevano, Porta Genova M2, viale Coni Zugna, via Solari, piazza Napoli e via Giambellino. Non passa in corso di Porta Ticinese e via Torino.

LINEA 4. Fa servizio tra Parco Nord-via Farini/Baiamonti-Monumentale M5. Non passa in via Legnano, Lanza M2, Cairoli M1.

LINEA 9. Devia il percorso in entrambe le direzioni tra viale Vittorio Veneto e via Fabio Filzi passando in via Galvani, via Vitruvio, via Settembrini, piazza Cincinnato, via Lazzaretto. Non passa da Repubblica M3.

LINEA 10. Fa servizio tra piazza XXIV Maggio e piazzale Baracca, poi devia fino a Segesta M5, passando in corso Vercelli, piazza Piemonte e via Faruffini.

LINEA 12. Fa servizio tra Certosa FS e Monumentale M5, poi devia fino a Parco Nord. Non passa da Cordusio M1, Porta Vittoria, corso XXII Marzo, viale Molise, Duomo M1-M3.

LINEA 14. Fa servizio su due tratte: Lorenteggio-Gratosoglio e Cimitero Maggiore-Maciachini M3, passando da Porta Genova M2. Non passa da via Torino, Cordusio M1, Lanza M2 e via Legnano.

LINEA 15. Fa servizio tra Rozzano e via Teullié/Giambologna. Non passa da corso Italia.

LINEA 16. Fa servizio tra San Siro M5 e corso Vercelli, poi devia fino a Vigentino, passando in viale Bligny, XXIV Maggio, viale Gorizia, via Vigevano, Porta Genova M2, c.so Colombo e viale Coni Zugna. Non passa in c.so Magenta e Cordusio M1.

LINEA 19. Fa servizio su due tratte: Bausan-Castelli-Lambrate M2-Centrale FS M2/M3.

LINEA 24. Fa servizio tra Vigentino e piazzale di Porta Lodovica.

LINEA 27. Fa servizio tra viale Ungheria e piazza V Giornate, poi devia fino in Porta Lodovica, passando in Porta Romana M3 e via Teuliè. Non passa in corso di Porta Vittoria.

LINEA 33. Fa servizio tra Lambrate M2 e viale Tunisia/via Lazzaretto, poi devia fino a Lunigiana, passando in via Settembrini, via Vitruvio, via Galvani, via Fizi, via Ponte Seveso.

LINEA 43. Cambia il percorso in entrambe le direzioni nel tratto compreso tra Gioia/Don Sturzo e corso Sempione, passando in Garibaldi M2/M5, Monumentale M5 e via Procaccini.

LINEA 48. Cambia il percorso in direzione Lotto M1/M5, tra piazza Firenze e via Silva, passando in via Scarampo. Non passa in corso Sempione.

LINEA 50. Fa servizio tra Lorenteggio e piazzale Aquileia, poi devia fino a Conciliazione M1, passando in via San Michele del Carso. Non passa in corso di Porta Vercellina.

LINEA 54. Fa servizio nella tratta Lambrate M2–piazza Tricolore. Non passa in corso Monforte, via Larga, Duomo M1 M3.

LINEA 57. Fa servizio sulla tratta Quarto Oggiaro-largo Medici/via Canonica. Non passa da via Legnano, Lanza M2 e Cairoli M1.

LINEA 58. Cambia il percorso tra Noale e piazzale Aquileia, poi devia fino a Conciliazione M1, passando in via San Michele del Carso. Non passa da San Vittore, Carducci, Cadorna M1/M2.

LINEA 60. Fa servizio nella tratta Zara M3/M5-piazza Cinque Giornate.

LINEA 61. Fa servizio su due tratte: tra l.go Murani-Tricolore e tra p.za Napoli - p.za Piemonte.

LINEA 65. Fa servizio solo nella tratta Abbiategrasso M2-Porta Romana M3.

LINEA 68. Cambia il percorso in entrambe le direzioni tra piazzale Aquileia e via Silva, passando in via San Michele del Carso, piazza Piemonte, piazzale Brescia. Non passa in corso di Porta Vercellina e via Toti.

LINEA 73. Fa servizio nella tratta Peschiera Borromeo/Aeroporto Linate–piazza Cinque Giornate. Non passa in corso di Porta Vittoria, via Larga, Duomo M1 M3.

LINEA 78. Cambia il percorso in entrambe le direzioni, tra via Silva e piazza Caneva, passando in via Cenisio, piazza Firenze, via Teodorico e viale Scarampo.

LINEA 84. Fa servizio nella tratta San Donato M3-Maestri Campionesi, poi devia fino a P.ta Romana M3, passando in Cadore, v.le Sabotino, c.so Lodi.

LINEA 94. Fa servizio nella tratta via Carducci-Cadorna FN M1/M2-via Mascagni. Non passa in via Senato, via della Moscova e Porta Volta.

Nell’area interessata dalla manifestazione, dalle 8 alle 12:30 circa, saranno in servizio bus che collegano queste tratte: Monte Velino-Porta Romana M3; via Baracchini-corso Monforte; Foro Buonaparte/Cairoli M1-via Fatebefratelli.

Ufficio stampa Atm