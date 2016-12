Natale e Capodanno, ecco gli orari dei mezzi Atm per le festività

Atm ha diffuso le informazioni sul servizio di trasporto pubblico durante le festività di Natale 2016 e Capodanno 2017 a Milano. Come di consueto, vi sono necessariamente riduzioni del servizio in concomitanza con le feste.

La giornata di domenica 25 dicembre vede attive tutte le linee metropolitane e di superficie dalle 7 alle 19.30. Nel dettaglio approfondiamo ora gli orari che saranno in vigore negli altri giorni, a seconda delle linee interessate.

Orari Linee di superficie

Per le linee di superficie sarà in vigore l’orario del sabato nei giorni 24, 27, 28, 29, 30, 31 dicembre e 2, 3, 4 e 5 gennaio; l'orario festivo nei giorni 26 dicembre e 1, 6 e 7 gennaio.

Orari Metropolitane

Per le linee metropolitane M1, M2 e M3 sarà in vigore l’orario del sabato nei giorni 24, 27, 28, 29, 30, 31 dicembre e il 2, 3, 4, 5 e 7 gennaio; l'orario festivo nei giorni 26 dicembre, 1 e 6 gennaio. La linea M5 effettua l'orario festivo dal 24 dicembre all'8 gennaio.

Per sabato 31 dicembre il servizio della metropolitana sarà prolungato sulle tratte urbane (fino a Molino Dorino sulla M1 e fino a Cascina Gobba e Abbiategrasso sulla M2) con gli ultimi passaggi in centro alle 2 di notte circa.

Orari Radiobus di Quartiere e Navetta San Raffaele

Il radiobus di quartiere sarà regolare per tutto il periodo di festa, tranne che per la notte tra il 25 e il 26 dicembre, in cui sarà sospeso. Il collegamento tra Cascina Gobba e il San Raffaele non effettuerà servizio domenica 25 dicembre e domenica 1 gennaio, mentre effettuerà il servizio festivo (dalle 13 alle 20) per il 26 dicembre e il 6 gennaio. Sarà attivo regolarmente (6.40-20) nei restanti giorni feriali e (13-20) festivi. In alternativa si può utilizzare la linea 925 da Cascina Gobba M2 in direzione Milano 2.

Lavori

Per lavori dal 4 al 7 gennaio, il servizio M3 sarà effettuato con bus sostitutivi tra le stazioni di Zara e Garibaldi.

Atm Point e biglietti

Gli Atm Point di Duomo, Cadorna, Garibaldi, Centrale, Loreto e Romolo resteranno chiusi per le festività il 25, 26 dicembre e 1 gennaio, con apertura fino alle 13,30 per il 24 e 31 dicembre. Venerdì 6 gennaio regolare apertura festiva per gli sportelli di Cadorna, Duomo e Centrale. Atm ricorda che i biglietti sono acquistabili anche su Atm Milano Official App o inviando un sms al 48444.

Parcheggi

I parcheggi Cologno Nord, Gessate e Crescenzago saranno utilizzabili gratuitamente senza la presenza di personale Atm dalle ore 20 del 23 dicembre alle ore 7 del 27 dicembre; dalle ore 20 del 30 dicembre alle ore 7 del 2 gennaio e dalle ore 20 del 5 gennaio alle ore 7 del 9 gennaio. San Leonardo e Romolo raso, invece, dalle ore 20 del 23 dicembre alle ore 7 del 2 gennaio e dalle ore 20 del 5 gennaio alle ore 7 del 9 gennaio. Per Lorenteggio e Quarto Oggiaro sosta consentita solo agli abbonati dalle ore 20 del 23 dicembre alle ore 7 del 9 gennaio. Parcheggio Forlanini aperto a pagamento 24 ore su 24.

Tutti i parcheggi multipiano saranno aperti a pagamento dalle 6 all’1 di notte. Nella giornata di Natale saranno aperti fino alle 20,30. Il 31 dicembre, i parcheggi di Famagosta, Cascina Gobba, Bisceglie, Lampugnano, San Donato/Emilia resteranno aperti fino alle 2,45 di notte; chiusura all’1 di notte per Rogoredo e chiusura anticipata alle ore 21,15 invece per Molino Dorino, Caterina da Forlì, Romolo multipiano e Maciachini. Il parcheggio a rotazione di Einaudi resterà chiuso il 24, 25, 26, 31 dicembre e 1, 6, 7 e 8 gennaio.

ATMosfera

Il tram ristorante ATMosfera viaggerà anche durante le feste. Nessuno stop, neanche a Natale e Capodanno, e servizio garantito tutte le sere con partenza da piazza Castello.