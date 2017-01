Atm, presto verranno "spezzate" alcune linee di superficie? Le voci sempre più insistenti

Presto alcune linee tranviarie di Atm (l'azienda che, per ora, gestisce il trasporto pubblico di Milano) potrebbero vedersi spezzato il percorso. Si tratta solo di voci, ma molto dettagliate. Si parla ad esempio del tram 12 che oggi copre un percorso che va dall'ospedale Sacco, a Roserio, fino a corso Ventidue Marzo: prossimamente terminerà invece in largo Cairoli. O del tram 27, che da viale Ungheria terminerà in piazza Fontana e non proseguirà più oltre fino a piazza Sei Febbraio. O ancora del tram 2, che verrebbe semplicemente soppresso a fronte di modifiche nel percorso del 19 e del 33.

Come si vede, i dettagli sono estremamente precisi. La modifica (o cancellazione) dovrebbe riguardare, secondo le voci, ben sette linee e dovrebbe verificarsi nel mese di marzo 2017. La questione riguarderebbe anche riorganizzazioni di linee di autobus nelle zone Gallaratese e Ripamonti. Contemporaneamente, o forse qualche settimana prima, Atm potrebbe invece diradare le corse di superficie nei giorni festivi. L'obiettivo è quello di risparmiare qualche milione di euro.

Il comune di Milano, infatti, avrebbe deciso di tagliare il comparto del trasporto pubblico di circa venti milioni e l'azienda che gestisce tram, bus e metrò deve in qualche modo recuperarli. In questo contesto si inserisce la misura, già decisa, di sopprimere la maggior parte dei bus notturni durante la settimana, ad eccezione delle sostitutive dei metrò e della 90-91, contemporaneamente all'anticipo dell'apertura delle metropolitane al mattino: d'altra parte, l'assessore alla mobilità Marco Granelli ha dichiarato per iscritto che l'intenzione è quella di mantenere, per il 2017, i 142 milioni di chilometri per vettura effettuati nel 2016 dai mezzi pubblici. Questo significa che, se si intensifica un servizio, occorre tagliarne un altro (è un gioco a somma zero).

E se il comune ha assicurato che, almeno nel 2017, non verrà toccato il costo del biglietto, Palazzo Marino dovrebbe però operare una "sforbiciata" di circa venti milioni di euro sul trasporto locale. Il che sarebbe coerente con la riorganizzazione delle linee, di cui si parla da molto tempo sia su alcune riviste di settore sia sul blog della Sinistra Anticapitalista. «E' una voce che sta diventando incontrollabile e che preoccupa gli stessi lavoratori di Atm», commenta Alessandro De Chirico, vice capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale, che riferisce anche la risposta di Granelli ad una interrogazione, risposta che «avvalora la tesi dei prossimi tagli delle linee dei mezzi di superficie».

Sul punto, MilanoToday ha chiesto lumi per iscritto all'ufficio stampa di Atm il giorno 23 gennaio. Dopo due giorni non è arrivata alcuna risposta da Foro Bonaparte. "Spezzare" alcune linee di tram nel modo che abbiamo descritto significa anche, tra l'altro, far loro perdere quella funzione di "interscambio" che oggi ruota su piazza del Duomo e che è molto utile soprattutto di sera, quando infatti i tram, in via Orefici, sostano per "aspettarsi" in modo che gli utenti possano cambiare agevolmente senza aspettare venti minuti o mezz'ora. E' del tutto evidente che un interscambio rapido tra - ad esempio - il 12 e il 27 non sarà più fattibile per gli utenti. Vedremo - a questo punto - se le voci corrispondono a verità.

Intanto il 30 aprile 2017 scade il contratto di servizio tra Atm e comune di Milano. Il contratto però verrà prorogato di almeno un anno, per far sì che a indire la prossima gara sia l'Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di Milano, Monza-Brianza, Lodi e Pavia, operativa da settembre 2017. L'Agenzia, prima di indire a sua volta la gara, dovrà però ridisegnare le cosiddette "aree omogenee". Questo consentirà di progredire sul concetto di mobilità integrata per "abbracciare" davvero l'hinterland (e oltre).