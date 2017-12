Milano, "attaccata" la sede del Psi durante una riunione: finestra sfondata, indaga la Digos

Un atto doloso, politico. O, probabilmente, una ragazzata. Ciò che è certo è che qualcuno, non è ancora chiaro chi né perché, giovedì pomeriggio ha deciso di attaccare la sede del partito socialista italiano a Milano.

Poco dopo le 17, infatti, come denunciato proprio dalla sezione lombarda del Psi, "un oggetto di legno - sembra la gamba di una sedia - è stato scagliato contro la finestra della sala, ha sfondato il vetro, ha attraversato la sala stessa in una pioggia di schegge di vetro, fortunatamente senza ferire nessuno".

Durante il blitz, nella sede di via Giovanni Lulli era in corso una riunione con l'onorevole Pia Locatelli e il segretario regionale Lorenzo Cinquepalmi in vista delle prossime elezioni.

Proprio Cinquepalmi ha tenuto aperta ogni possibile pista. "Potrebbe essere una ragazzata come un atto politico - ha spiegato -. Del resto in un momento in cui la destra avanza è chiaro che un partito di sinistra che porta avanti certi valori può dare fastidio".

Nella sede del Psi sono intervenuti gli agenti della Digos e della polizia scientifica, che ora indagano.