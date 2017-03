“Attenti ai napoletani”: il cartello dietro alle casse di un noto supermercato di Milano

Attenti ai “napoletani” alle casse, con tanto di virgolette messe lì a celare il risultato comunque discriminatorio.

È il senso - denuncia NapoliToday che ha raccolto la segnalazione di una lettrice - dell'avviso apparso in un noto supermercato di Milano. Il foglio A4, affisso nei pressi dell'uscita, è una sorta di circolare interna - in realtà più pubblica che mai - che si rivolge agli operatori di cassa.

“Quando si presentano i famosi ‘napoletani’ alla vostra cassa - recita l'avviso - e vi chiedono di passare un prodotto come campione dei colli chiusi che hanno nel carrello, dite loro di mettere tutti i colli del loro carrello sul rullo, poiché in molti negozi sono riusciti a comporre i colli con vini costosi e far battere alla cassiera la bottiglia che costa meno”.

“Se si rifiutano di mettere la loro spesa sul rullo - è la conclusione - siete autorizzati a non battere loro la spesa e chiamare un responsabile”.

L’avviso, insomma, serve a mettere i dipendenti in guardia da persone che provano ad acquistare pezzi pregiati pagandoli al prezzo di altri più economici. Dei truffatori a tutti gli effetti quindi. Truffatori che il supermercato definisce “famosi napoletani”.

Ph: il cartello nel supermercato