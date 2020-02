"Emergenza" sul volo Bari-Milano di Alitalia: atterraggio d'emergenza dopo il decollo

L'emergenza dichiarata subito il decollo e il ritorno in pista, avvenuto fortunatamente senza problemi. Atterraggio d'emergenza lunedì mattina per il volo Az1468, l'Alitalia in servizio tra l'aeroporto Karol Wojtyla di Bari e quello meneghino di Linate.

L'aereo, un Airbus A320, ha lasciato lo scalo pugliese alle 12.34 e alle 12.52, dopo soli 18 minuti, ha toccato nuovamente l'asfalto. Stando a quanto reso noto dalla società che gestisce l'aeroporto barese, subito dopo il decollo il comandante ha dichiarato "emergenza" riferendo di problemi a un carrello, che evidentemente non riusciva a richiudersi.

Foto - La rotta dell'aereo, da FlightAware

A quel punto, l'aereo ha virato sul mare e ha fatto ritorno a terra. "L’aeromobile - spiegano ancora dalla direzione - pertanto, è rientrato atterrando senza problemi presso lo scalo di partenza, dove, comunque, erano state attivate tempestivamente tutte le procedure aeroportuali previste in caso di emergenza".

A bordo del velivolo, il cui arrivo a Milano era previsto per le 13.50, non si sono registrati feriti né problemi di sicurezza.

Foto - Partenza e atterraggio dell'aereo, dal FlightRadar