Avaria al motore, atterraggio d'emergenza per il volo Alitalia Cagliari - Milano Linate

Atterraggio di emergenza per un volo Alitalia Cagliari-Milano Linate, nel pomeriggio di martedì. L'aereo, decollato alle 13.20, è dovuto rientrare all'aeroporto di Cagliari-Elmas per un'avaria, dopo la segnalazione del comandante. Una volta in pista, è scattato il piano d'emergenza con vigili del fuoco, personale Sogaer e 118.

Fonti della compagnia fanno sapere che "seguendo alla lettera le procedure ed in via precauzionale, il comandante del volo AZ 1531 ha richiesto, come da manuale operativo, di attivare la procedure di emergenza per l'atterraggio. L'aereo è atterrato senza particolari problemi e in piena sicurezza sull'aeroporto di Elmas Cagliari alle 13.58. I passeggeri sono stati avvisati a bordo e sono stati assistiti per raggiungere con un altro velivolo la destinazione finale di Milano".