Paura sul volo per Milano, uccelli nel motore e avaria: atterraggio d'emergenza a Lamezia

Atterraggio d'emergenza per un volo Easyjet in partenza da Lamezia Terme e diretto a Milano Malpensa. Martedì mattina, stando a quanto reso noto dai vigili del fuoco calabresi, l'Airbus 319 della compagnia britannica, che aveva 159 passeggeri a bordo, è stato costretto a rientrare alla base dieci minuti dopo il decollo per una avaria al motore sinistro.

Sembra, infatti, che in fase di decollo il velivolo abbia impattato contro uno stormo di uccelli - il famoso bird strike - e avrebbe così danneggiato uno dei motori.

L'allerta è scattata alle 9.41, quando l'aereo era decollato da pochi minuti e la torre di controllo ha chiesto ai pompieri e ai soccorritori di sistemarsi in pista. Il cessato allarme è arrivato alle 9.55, con il velivolo che è atterrato senza nessun problema.

Stando a quanto riferito dai vigili del fuoco, non si sono registrati feriti, ma soltanto un po' di paura e qualche disagio per i passeggeri. La compagnia ha messo a disposizione dei viaggiatori un secondo aereo per il trasferimento a Milano Malpensa.