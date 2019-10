Stormo di uccelli nel motore: atterraggio di emergenza a Malpensa per un "bird strike"

Atterraggio d'emergenza a Malpensa per un Boeing un 737 cargo della compagnia Asl Airlines France nella mattinata di martedì 1° ottobre. L'aeromobile, numero del volo Abr1539, era decollato dallo scalo milanese ed era diretto ad Hannover, ma poco dopo essersi librato in aria, intorno alle 10.50, il capitano ha chiesto alla torre di controllo di poter rientrare immediatamente dopo aver urtato uno stormo di uccelli in volo: un birdstriking, come si dice in gergo.

L'autorizzazione è arrivata dopo poco e il Boeing è atterrato senza problemi dopo aver sorvolato Novara e essersi allineato alla pista all'altezza di Trecate. L'atterraggio è avvenuto in piena sicurezza. Sea, interpellata da MilanoToday, ha precisato che non si è verificato nessun problema di operatività all'interno dello scalo.

Bird strike: cos'è

Il bird strike (dall'inglese bird, volatile e strike, impatto), viene usato in aviazione per indicare l'impatto tra un aeromobile e un volatile. Il fenomeno accade più di frequente durante il decollo o l'atterraggio e in voli a bassa quota. Tuttavia, casi di impatto con volatili si sono verificati anche ad altitudini più elevate, come 6mila o 9mila metri sul livello del mare. Il punto d'impatto è spesso la parte anteriore della fusoliera, specie il parabrezza o l'elica, poiché è la più esposta nel caso in cui l'uccello giunga in senso opposto.

Molto frequenti, anche se meno pericolosi, sono anche gli impatti contro l'ala e contro il carrello. Molto temibile poi, per gli aviogetti, è l'inghiottimento del volatile da parte della presa d'aria. L'ingestione dell'animale può causare danni alle palette del compressore con conseguente rischio di arresto o di incendio del propulsore, costringendo il pilota, nel migliore dei casi, a riportare a terra il velivolo.

Da diversi anni le aziende produttrici di motori aeronautici devono sottoporre i loro prodotti a collaudi di robustezza per impatti di questo tipo, per poter prevedere i possibili danni causati e trovare delle soluzioni tecniche per ridurre al minimo il rischio di grave malfunzionamento e il conseguente pericolo di incidente fatale.