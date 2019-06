Merce sparita dall'Auchan e ritrovata dai carabinieri a casa di 4 dipendenti: indagati

Merce sparita dagli scaffali dell'ipermercato ritrovata a casa di quattro dipendenti. E per loro sono iniziati i guai. Al centro della bufera quattro dipendenti dell'ipermercato Auchan di Nerviano: indagati dai carabinieri della compagnia di Legnano per essersi appropriati di merce di proprietà del centro commerciale.

Tutto è accaduto mercoledì 12 giugno quando i militari del nucleo operativo radiomobile hanno dato esecuzione a quattro decreti di perquisizione nei confronti di altrettanti dipendenti indagati. Durante le perquisizioni, successivamente estese anche alle abitazioni, sono state trovate alcune apparecchiature elettroniche e utensili di cui era stato rilevato l'ammanco nel punto vendita sul Sempione.

Non solo: gli investigatori hanno trovato anche altri oggetti provenienti dall'ipermercato e per i quali sono in corso verifiche per accertarne l'eventuale illecita provenienza. Il materiale ritrovato dai carabinieri è stato sequestrato.