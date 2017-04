A Milano calano i reati ma è boom di richieste per porto d'armi, il questore: "Quasi sempre dico no"

Diminuiscono i reati ma salgono le richieste di porto d'armi. È la fotografia della città che ha mostrato il questore di Milano Marcello Cardona da qualche settimana nella metropoli lombarda. Richieste che spesso vengono negate: "Da quando sono arrivato non ho mai smesso di firmare dinieghi", ha precisato.

I reati sono costantemente in calo in tutta l'area metropolitana, mentre non aumenta la percezione di sicurezza tra i cittadini, e l'obiettivo delle forze dell'ordine è aumentare il sentimento tra i cittadini, sfida che "si vince con un rapporto costante e con una sempre maggior rapidità di intervento", sottolinea.

L'esempio citato da Cardona è il fatto di viale Monza di sabato mattina: "In pochi minuti gli agenti sono intervenuti e l'hanno neutralizzato e hanno stabilito in tempi brevi che non si trattava di terrorismo". E la strada che vuole battere il questore è proprio questa: "Adotteremo tutti gli strumenti che ci consentono le norme - ha aggiunto il questore - per incentivare l'attività di prevenzione".

A Milano c'è sempre meno criminalità. Da marzo 2016 al mese appena terminato i poliziotti hanno registrato una diminuzione di furti e rapine in abitazione (-3,6%, -17,6%), di contro aumentano le rapine nelle banche (+11%) e i furti con destrezza (+6,1%), ma diminuiscono le rapine negli esercizi commerciali (-13%). Diminuiscono anche i maltrattamenti in famiglia (-6%) e anche i reati di stalking (-13%). Stabile il dato relativo agli omicidi volontari: 20, come nell'anno precedente. Gli interventi delle volanti, invece, sono raddoppiati da 56mila interventi a oltre 122mila.

Riguardo al capitolo immigrazione si è registrato un aumento riguardo le richieste di asilo politico che hanno toccato quota 6mila. Aumentato anche il numero di cittadini stranieri accompagnati fuori dai confini: 749 contro i 291 dell'anno scorso.

Aumentano i sequestri di droga: negli ultimi 12 mesi sono stati scovati e distrutti 32kg di eroina (erano 28 nell'anno precedente) e 158 kg di cocaina, contro gli 89 del 2016. Quasi dimezzati i sequestri di hashish: 600 kg contro i mille dell 2015-2016. Aumenta di nuovo la marijuana che passa da 100 a 157 kg.