Follia sul bus a Milano, autista picchiato a sangue: la foto denuncia dell'occhio tumefatto

Un autista dell'Azienda dei trasporti Milanesi di 55 anni è stato vittima di un pestaggio a Milano.

Stando a quanto appreso da MilanoToday, l'assalto è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato sulla linea 95, che collega il quartiere Barona con Rogoredo Fs M3.

Aggressione sull'autobus a Milano: la ricostruzione

Intorno alla mezzanotte, all'altezza di via Ripamonti, un uomo vistosamente ubriaco è salito sul bus in direzione Rogoredo. Il suo atteggiamento aggressivo nei confronti degli altri passeggeri avrebbe costretto l'autista a fermare il mezzo per invitarlo a scendere. Una volta giù dal bus, tutt'altro che rassegnato, l'uomo, un cileno di 39 anni, avrebbe preso una bottiglia di vetro e l'avrebbe scagliata contro il finestrino sinistro del mezzo Atm.

Con il finestrino infranto, l'autista 55enne è stato obbligato a fermare l'autobus. Mentre faceva scendere gli altri passeggeri, l'aggressore lo avrebbe colpito con un pugno sull'occhio destro. La foto dell'uomo, con l'occhio totalmente tumefatto, è stata pubblicata online dalla pagina dei Tranvieri di Milano su Facebook.

Sul posto dell'aggressione - nella fermata via Marco D'Agrate, piazza Angiliberto II, a Corvetto - sono intervenute le forze dell'ordine, i soccorritori del 118 e il personale della security di Atm.

I poliziotti hanno fermato il responsabile. L'uomo è stato identificato ma non arrestato. Per il momento, stando a quanto riferito dalla questura, è indagato a piede libero per lesioni personali, danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio. Era molto ubriaco e, spiegano da via Fatebenefratelli, ha cercato di giustificarsi dicendo che si è solo difeso. L'Atm ha immediatamente messo a disposizione degli investigatori della polizia le immagini delle telecamere di videosorveglianza dell'autobus.

Nel frattempo il 55enne, un italiano, è stato soccorso da un equipaggio del 118, intervenuto con un'ambulanza in codice giallo. Il dipendente, alla fine, è stato trasportato all'ospedale Fatebenefratelli.

Autista Atm picchiato a Milano: la foto denuncia

"Ennesima aggressione al personale Atm, stavolta ne ha fatto le spese un autista", scrive la pagina Facebook. "Ogni altra parola è già stata scritta numerose volte per altri eventi e nulla è cambiato", l'affondo.

"Almeno c'è speranza futura con i nuovi filobus solaris che sono stati ordinati con la postazione di guida blindata. Ma blindare pesantemente chi aggredisce persone che operano nel servizio di trasporto pubblico è solo un miraggio finché non cambiano le leggi e la magistratura", la denuncia della pagina di Tranvieri di Milano.