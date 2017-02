Il bus bloccato dalle auto in sosta paralizza il traffico: uomo sale a bordo e picchia l'autista

Un autista Atm, un italiano di quarantanove anni, è stato picchiato verso le 11 di sabato mattina mentre si trovava alla guida di un bus della 82.

Teatro dell’aggressione è stata via Gabbro, sede del capolinea della linea. L’uomo alla guida del mezzo stava cercando di raggiungere il proprio punto d'arrivo, che era parzialmente bloccato da alcune macchine parcheggiate in divieto di sosta.

A quel punto, dopo aver tentato alcune manovre per riuscire nell’impresa, il conducente non ha potuto far altro che fermarsi e, di conseguenza, bloccare il traffico in zona.

Una decisione che, evidentemente, non è piaciuta a quattro automobilisti, che - dopo pochi minunti d'attesa - sono scesi dalle loro vetture e sono saliti a bordo del bus.

Uno dei quattro si è subito scagliato contro l’autista, colpendolo con alcuni schiaffi al volto. Dopo di che, sempre in compagnia degli altre tre, ha fatto perdere le proprie tracce.

A dare l’allarme alla polizia è stata proprio la centrale di Atm, avvisata dell’accaduto dal dipendente. Il quarantanovenne, lievemente ferito, è stato portato al pronto soccorso del Niguarda.