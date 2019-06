Milano, autista di un autobus Atm picchiato da un ubriaco: aggressore identificato ma libero

Completamente ubriaco ha picchiato a sangue un autista Atm a Milano, ha spaccato un finestrino del bus e costretto il mezzo a fermarsi. Protagonista della nottata di follia, è successo tutto tra venerdì e sabato, è un cittadino cileno di 39 anni. L'uomo alla fine è stato identificato dalla polizia ma, per il momento, non è stato arrestato.

Stando a quanto riferito dalla questura, è indagato a piede libero per lesioni personali, danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio. Era molto ubriaco e, spiegano da via Fatebenefratelli, ha cercato di giustificarsi dicendo che si è solo difeso. L'Atm ha immediatamente messo a disposizione degli investigatori della polizia le immagini delle telecamere di videosorveglianza dell'autobus per poter chiarire bene la vicenda.

Conducente Atm picchiato a Milano

Succede intorno alla mezzanotte, all'altezza di via Ripamonti, quando il cileno vistosamente ubriaco è salito sul bus della linea 95 in direzione Rogoredo. Il suo atteggiamento aggressivo nei confronti degli altri passeggeri avrebbe costretto l'autista a fermare il mezzo per invitarlo a scendere. Una volta giù dal bus, tutt'altro che rassegnato, il 39enne avrebbe preso una bottiglia di vetro e l'avrebbe scagliata contro il finestrino sinistro del mezzo Atm.

Con il finestrino infranto, l'autista 55enne è stato obbligato a fermare l'autobus. Mentre faceva scendere gli altri passeggeri, l'aggressore lo avrebbe colpito con un pugno sull'occhio destro. La foto dell'uomo, con l'occhio totalmente tumefatto, è stata pubblicata online dalla pagina dei Tranvieri di Milano su Facebook.

Sul posto dell'aggressione - nella fermata via Marco D'Agrate, piazza Angiliberto II, a Corvetto - sono intervenute le forze dell'ordine, i soccorritori del 118 e il personale della security di Atm. Il 55enne, un italiano, è stato soccorso da un equipaggio del 118, intervenuto con un'ambulanza in codice giallo. Il dipendente, alla fine, è stato trasportato all'ospedale Fatebenefratelli.