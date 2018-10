Auto bloccata sui binari al passaggio a livello, traffico ferroviario in tilt

Un'auto è rimasta incastrata tra le barriere del passaggio a livello a Mandello dopo le 13 del 16 ottobre. L'episodio, come riferito da Trenord sul proprio sito, oltre a spaventare la conducente del veicolo, ha causato gravissimi disagi per i pendolari nel primo pomeriggio di martedì.

La signora alla guida non è riuscita a evitare la chiusura delle sbarre in prossimità dell'incrocio tra Via Cavour e la Strada Provinciale 72, a Mandello. La circolazione ferroviaria è andata subito in tilt, con ritardi fino a 40 minuti.

Il treno 2562 (Milano Centrale 13.20-Tirano 15.52), gremito di studenti, è rimasto a lungo fermo alla stazione di Mandello proprio a causa della presenza del mezzo sui binari. L'automobile è stata poi rimossa con l'intervento della Polizia locale intorno alle 14, liberando così i binari per il ripristino immediato della linea ferroviaria.