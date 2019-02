Incendio, auto vanno a fuoco nella notte

Tre auto sono andate a fuoco nella notte tra il 24 e il 25 febbraio, verso le 5, a Novate Milanese, in via Cavour.

In particolare ad essere avvolta dalle fiamme per prima è stata una Smart, che ha poi coinvolto nel rogo gli altri due veicoli parcheggiati a fianco, altre due utilitarie. Avvertiti dell'episodio i carabinieri che non escludono che l'incendio possa essere scoppiato per un guasto o simili e che quindi non sia di origine dolosa. I proprietari delle tre vetture non hanno nessun precedente penale.