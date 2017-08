Si divertono saltando sulle auto parcheggiate lungo la strada: indagati due minorenni

Stavano saltando sulle auto in sosta e sono stati indagati per danneggiamento. È successo nella giornata di venerdì 12 agosto in via Mazzucotelli a Milano, nei guai due ragazzini italiani di 15 e 14 anni, entrambi incensurati.

I due, insieme ad altri loro amici che sono riusciti a scappare, sono stati sorpresi intorno alle 17.30 da alcuni residenti mentre erano intenti a "saltare" sulle auto. Dopo le segnalazioni al 113 sono intervenuti sul posto gli agenti della Questura di Milano che hanno fermato i minorenni.

Nel complesso i mezzi danneggiati sono due e sembra che non siano stati scelti per ragioni particolari. Non solo: i giovani non abitano nemmeno nel quartiere.