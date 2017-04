Distrugge con calci e pugni otto automobili: arrestato grazie alla telefonata di un residente

Nella notte tra venerdì e sabato 8 aprile un uomo ha devastato otto automobili parcheggiate in via Roma a Corsico, nel milanese. Non l'ha fatta franca: è stato scoperto e arrestato dai carabinieri.

Non si è trattato di un episodio legato alla criminalità organizzata, ma di un atto vandalico compiuto da un cittadino egiziano di 33 anni. Non era la sua prima volta: qualche anno fa, in una sola notte, aveva danneggiato 14 auto in provincia di Pavia.

Fondamentale per l'arresto è stata la telefonata di un abitante che ha permesso al 112 di inviare sul posto una pattuglia dei carabinieri.