Auto a fuoco nella notte: l'incendio di fronte al Campus Atm

Nella notte tra il 2 e il 3 settembre è andata a fuoco un'auto parcheggiata in via Giuseppe Impastato, nei pressi della fermata San Donato M3, di rimpetto al campus aziendale di Atm. Sul posto sono tempestivamente accorsi i vigili del fuoco che in breve sono riusciti a domare le fiamme.

Il veicolo è rimasto completamente carbonizzato, non ci sono invece stati danni a persone o ad altre automobili. Sono in corso accertamenti per definire l'origine del rogo. L'incendio, grazie agli idranti dei vigili, è stato limitato al solo veicolo già in fiamme ed è stato spento nel giro di non molti minuti.

Nel primo pomeriggio di domenica 2 settembre tre auto erano rimaste devastate da un incedio scoppiato sotto il cavalcavia Ghisolfa, che attraversa viale Monte Ceneri e viale Renato Serra.