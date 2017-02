Incendio sull'Autostrada A4, veicolo distrutto dalle fiamme: cinque chilometri di coda

Un'auto distrutta dalle fiamme e cinque chilometri di coda sull'Autostrada A4 Milano-Brescia tra Cavenago e Monza (direzione Milano). È successo intorno alle 7.30 di lunedì 20 febbraio, come riportato da società Autostrade.

Tanta paura, ma fortunatamente non è successo nulla di grave. L'azienda regionale di emergenza urgenza non segnala né feriti né intossicati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale che hanno spento le fiamme.

Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto. Sul caso sono in corso accertamenti. Non è escluso che le fiamme siano divampate a causa di un cortocircuito.