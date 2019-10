Auto di lusso importate dall'estero, 23 arresti della guardia di finanza: blitz anche a Milano

Una maxi frode ai danno dello Stato. Auto di lusso provenienti dall'estero vendute a prezzi ridotti. La Guardia di Finanza di Isernia, su disposizione della Procura della Repubblica di Isernia, ha eseguito 23 ordinanze di applicazione di misure cautelari personali (13 arresti in carcere e 10 arresti domiciliari) ed un decreto di sequestro preventivo per l’importo complessivo di 7.499.220 di euro per beni mobili ed immobili, somme di denaro, autoveicoli e quote societarie, nei confronti di 23 persone fisiche e 21 compagini societarie con sede in tutt’Italia. In provincia di Frosinone sono state eseguiti arresti ad Arce, Cassino, Frosinone, Sora e Ceccano.

Controlli anche in provincia di Milano

Le attività operative sono state eseguite nelle provincie di Isernia, Milano, Salerno, Caserta, Frosinone, Latina e Macerata. Nell’operazione 'Galaxy', frutto di un anno di indagini e di accertamenti particolarmente complessi ed articolati, condotti dal Gruppo Guardia di Finanza di Isernia, diretto dal capitano Lorenzo Musone, ex comandante del Nucleo Operativo del Gruppo di Cassino (nella foto in alto a dx) della Guardia di Finanza, e dal comandante provinciale di Isernia, il colonnello Vito Simeone (nella foto in alto al centro), nel particolare settore della commercializzazione di autovetture di lusso di origine comunitaria e che hanno portato alla scoperta di una mega frode in danno dell’Unione Europea e dell’Italia, sono stati impiegati circa 200 militari e numerosi automezzi.