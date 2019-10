Milano, uomo trovato morto in un'auto in via Forze Armate: ucciso da un proiettile alla testa

Quando l'agente lo ha notato in quell'auto ferma a centro strada, ormai era troppo tardi. Lui e i soccorritori del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso e lasciare spazio agli investigatori per tutti i rilievi del caso.

Dramma mercoledì mattina in via delle Forze Armate a Milano, dove un uomo di sessantaquattro anni è stato trovato morto in una Toyota Yaris ferma sullo spartitraffico all'angolo con via Valdagno. A dare l'allarme, alle 8.20, è stato un ghisa della polizia locale che stava svolgendo lì il "servizio scuola", facendo attraversare i bimbi diretti in classe.

Il 64enne, stando ai primi accertamenti, sarebbe morto per un colpo di pistola alla testa. L'arma, secondo quanto appreso, è stata ritrovata nella macchina, che era chiusa regolarmente a chiave. Per questo l'ipotesi al momento più plausibile è che l'uomo si sia tolto la vita volontariamente.

La Locale e la Scientifica della polizia hanno comunque svolto tutti gli accertamenti sull'auto e sulla pistola per accertare con esattezza l'accaduto.