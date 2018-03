Giornate Fai, aperto anche lo stadio: in mostra i mezzi delle forze dell'ordine

Per la prima volta, nel contesto delle Giornate del Fai, è aperto anche lo stadio Meazza a San Siro. La ragione è anche dovuta al fatto che la Serie A è in pausa per consentire alla Nazionale italiana di disputare le amichevoli con Inghilterra e Argentina, per cui lo stadio è disponibile e non impegnato in incontri del Milan o dell'Inter.

Si è quindi colta l'occasione per aprire anche il Meazza al pubblico che - il 24 e il 25 marzo - affolla luoghi non sempre facilmente visitabili. Il Meazza è in realtà aperto al pubblico ma ovviamente durante la settimana. E le forze dell'ordine (tutte) non hanno mancato l'occasione di mostrare i loro mezzi nel piazzale dell'impianto. Del resto, in un certo senso, anche loro sono "di casa" a San Siro in occasione delle partite di calcio. In queste foto vi mostriamo i mezzi dei carabinieri.